Всеволожск среди пригородов Северной столицы занимает особое место. Под стать городу и люди, проживающие в нём. А особенно хороши наши дети. Любой, пришедший на праздник «Юный творец», состоявшийся 22 сентября в ДШИ им. М.И. Глинки мог убедиться в этом.

В течение двух часов на сцене школы искусств царили лучшие молодые музыканты и художники, своим трудом заработавшие весомые награды: именные премии и стипендии администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

Здесь же чествовали и их преподавателей, подготовивших учеников, достойных стипендиатов.

И всё это стало возможным потому, что во Всеволожском районе успешно реализуется программа «Культура Всеволожского района Ленинградской области», утверждённая постановлением администрации в 2013 году. В рамках программы ежегодно проводится 16 районных конкурсов исполнительского мастерства, в которых принимают участие более 100 обучающихся.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО