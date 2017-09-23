Масштабный капитальный ремонт и замена лифтов в многоквартирных домах сегодня – одна из основных задач комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. На недавней видеоконференции чиновники подробно рассказали о реализуемых в этой сфере программах. О том, как обстоят дела с капремонтом во Всеволожске мы спросили у заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и благоустройства МО «Всеволожский муниципальный район» Дениса Ворончихина.

– Судя по видеоконференции, во многих районах вопрос капремонта и замены лифтов набил оскомину. А как обстоят дела у нас, во Всеволожске?

– Могу сказать, что нерешенных вопросов во Всеволожске нет. Перечень работ мы реализуем согласно графику. В данный момент близится к концу краткосрочная программа по капремонту на 2016 год.

– Чиновники из комитета не раз говорили о том, что некоторые нерадивые подрядчики не спешат исправлять ляпы. При проведении капремонта могут и жильцов затопить, и кровлю не починить… Возникают ли подобные ситуации у нас?

– Проблемы у всех одинаковые. Был случай, когда в ходе ремонта кровли подрядчики залили полдома. Естественно, что это вызывает возмущение жильцов. В таких случаях подрядные организации либо ремонтируют свои ляпы, либо выплачивают компенсацию. Иногда дело доходит и до экспертизы нанесённого ущерба. Но мы не подписываем акт приёма работ до тех пор, пока спорные вопросы не отрегулированы. Жильцы должны быть довольны капремонтом.

– Много во Всеволожске нечистоплотных подрядчиков, которыми жильцы оказались недовольны?

– Нет. У нас всего один проблемный дом. Да и то, проблему скоро урегулируют.

– А в программу капремонта попадают деревянные дома?

– В краткосрочной программе по капремонту работы проводились в панельных и кирпичных домах.

– В рамках программы предусмотрена также замена лифтов…

– Проблем в этой сфере предостаточно. Особенно в многоквартирных домах. В рамках областной программы предусмотрена замена 20 лифтов.

– Скажите, какой у нас жилой фонд – изношенный или не очень?

– Ответ прост: жилой фонд всегда нуждается в ремонте. Он как живой организм, который постоянно надо восстанавливать. Ну, а для того, чтобы в ЖКХ района все было нормально, нужно просто работать.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН