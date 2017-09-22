Праздники, фестивали, различные мероприятия под девизом «Россия – многонациональная страна» все увереннее входят в жизнь современной России. 16 сентября в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» впервые в истории поселка прошел праздник, оставивший в памяти и сердцах жителей добрые и яркие воспоминания, а многочисленным гостям, которые до глубокого вечера пели, танцевали на центральной площади поселения, запомнился не только искренним и теплым приемом зрителей, но и по-настоящему творческой атмосферой.

Со сцены центральной площади поселка им. Свердлова несется знакомая с советских времен песня: «Я, ты, он, она!..» – и площадь мгновенно отвечает: «Вместе – целая страна!» «Над тобою солнце светит», – начинают петь дети, – импровизированный зал подхватывает: «Родина моя!» Но сцена – это только одна часть мозаики, из которой складывается праздник. Кстати, любой. На этом празднике под названием «Область моя, ты семья многоликая» атмосферу создавали и этнографические подворья различных культур и национальностей, палатки с угощениями, выставками народного творчества и мастер-классами для детей и взрослых.

Подробнее о мероприятии читайте в материале Татьяны Трубачевой в сегодняшнем номере газеты «Всеволожские вести».