В Культурно-досуговом центре «Южный» сегодня, 22 сентября, состоялся традиционный, двенадцатый районный конкурс парикмахеров «Мир красоты – Парикмахер-2017». Организатором выступила администрация Всеволожского района.

Гостей и участников мероприятия уже с порога встречали веселая музыка и украшенный шарами холл КДЦ, что создавало всем собравшимся праздничное настроение. В этот день на состязание приехали парикмахеры из разных уголков района.

Конкурс проводится в соответствии с муниципальной программой по поддержке малого предпринимательства во Всеволожском районе.

Участники соревновались в следующих номинациях: «Дизайн ногтей шеллаком на тему «Радуга вкуса», «Фантазийная прическа. Историческая причёска XVIII века в стиле Рококо», «Свадебная прическа. Классический образ невесты», «Мужская модная салонная стрижка с укладкой», «Мужская короткая спортивная стрижка», «Женская салонная стрижка с укладкой».

У нас в районе живет очень много талантливых мастеров, поэтому было решено поддержать их творчество. Победители районного этапа смогут отправиться на областной конкурс. А если одержат победу и там, то и на российский этап.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА