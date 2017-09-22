21 сентября в Кронштадте, на Якорной площади, возле Морского собора Николая Чудотворца, четыре кадетских класса Бугровской школы в торжественной обстановке вступали в ряды Юнармии.

Куратором этого события стал Генштаб Ленинградского военного округа, и присягу у ребят принимал начальник Краснознамённой Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота России контр-адмирал Вячеслав Родионов. Участников и зрителей ждало построение, прохождение маршем, которое проходило под звуки военного духового оркестра, прибывшего специально для сопровождения мероприятия, военный караул, вручение знамени Юнармии.

Слова напутствия юнармейцам сказали не только представители военного ведомства, но и директор школы Алла Тарабарина и депутат Бугровского сельского поселения Елена Моисеева.

Вместе со своими кураторами ребята посетили Морской собор Николая Чудотворца, который является не только православной жемчужиной и главным храмом Военно-морского флота, но и памятником военно-морской славы: на мраморных плитах вдоль стен собора выбиты тысячи фамилий моряков, погибших в боях за Отечество.

Марина РУДЕНКО