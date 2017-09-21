На Невском «пятачке» вновь прозвучат выстрелы

В воскресенье, 24 сентября, более 300 реконструкторов примут участие в военно-историческом фестивале, посвященном истории возрождения плацдарма Невский «пятачок». Они воссоздадут героические события тех памятных дней.

Кульминацией праздника, как отмечают организаторы, станет масштабная историческая реконструкция с участием военной техники и артиллерии. В торжественном мероприятии примут участие реконструкторы из разных регионов России. Они представят эпизод Синявинской наступательной операции, которая во многом определила исход Великой Отечественной войны. Ведь именно благодаря тем историческим событиям стал возможен срыв стратегических планов противника.

Организаторами фестиваля выступит команда «Забытый подвиг». Мероприятие пройдет при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО), Военно-исторического центра СЗФО, поисковых объединений «Северо-Запад», «Святой Георгий», «Рейд».

– Тема четвертой попытки прорыва блокады Ленинграда осенью 1942 года до сих пор широко никем не освещалась, – говорит руководитель серии фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов. – Тем не менее Синявинская операция и завоевание легендарного Невского «пятачка» стали значимыми событиями, которые определили дальнейший исход войны. Этот факт не должен быть предан забвению.

Соб. инф.