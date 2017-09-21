Обсуждение резонансной истории о трагической гибели восьмилетнего мальчика зимой этого года в микрорайоне Мельничный Ручей приобрело невиданный размах в социальных сетях.

Отец погибшего ребенка обвиняет в случившемся руководителя молодёжно-подросткового клуба «Энергия» Александра Г. Возбужденное полгода назад дело было направлено на доследование.

Напомним, что отец вместе сыном отправились погулять зимним вечером на речку Лубья возле Всеволожской школы № 5, где энтузиасты установили деревянную горку. Ребенок был найден с тяжелой черепно-мозговой травмой возле этой горки, причем ни его отец, ни хоккеисты-любители, которые в это время тренировались на хоккейной коробке рядом с этим местом, момента падения не видели.

Александр Г. своей вины в случившемся не признает, в его защиту выступает адвокат, который заявляет о том, что выводы следствия строятся только на показаниях отца ребенка. 20 сентября Александр Г. впервые публично выразил свою позицию, рассказав о том, что произошло, журналистам нескольких телевизионных каналов.

В защиту Александра Г. перед телевизионными камерами выступили жители микрорайона Мельничный Ручей, чьи дети занимаются в МПК «Энергия», а также его коллеги.

Соб. инф.