Недавно вышла в свет третья часть книги нашего земляка – писателя Владимира Кудрявцева под названием «Шуф». Уникальная художественно-исследовательская работа посвящена несправедливо забытому поэту-романтику и талантливому журналисту, который жил и писал в начале прошлого века.

Много лет назад в руки Владимира Ильича чудесным образом попал дневник неизвестного, но потребовались годы, чтобы он расшифровал личные записи своего тёзки Владимира Шуфа и понял, кто доверил бумаге свои откровения. Сокровищу, которое было даровано Кудрявцеву судьбой, можно только удивляться. Дневник, оставленный неизвестным старичком в трамвае, мог бы просто затеряться, исчезнуть, кануть в Лету. Но он достался будущему литератору, у которого на счету несколько собственных книг.

«Попыткой литературного исследования» назвал свое сочинение Владимир Кудрявцев, но на самом деле этот труд не является исследованием в традиционном понимании. Это сложное по композиции повествование включает личные записи из дневника Шуфа, лирические откровения и философские рассуждения автора. Владимир Кудрявцев долго удерживает читателей в сетях интриги, заставляя гадать: кем же был человек, который написал этот дневник? А затем, приоткрыв завесу тайны, позволяет насладиться стихами Владимира Шуфа и его журналистскими репортажами из театра боевых действий.

Книга «Шуф» – прекрасный вклад в историю отечественной литературы, подрастерявшей в ходе великих катаклизмов имена писателей, которыми мы должны гордиться.

Нина УСТИЧЕВА