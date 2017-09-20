В Ленинградской области один из самых низких показателей по безработице

Статистика свидетельствует о рекордном снижении уровня безработицы в Ленинградской области. Судя по последним данным, этот показатель за полугодие составил всего 0,37 %.

Современный тренд совпал с ожиданиями аналитиков. С начала 2017 года работу в 47-м регионе нашли более 10 тысяч соискателей. В банке вакансий областного комитета по труду и занятости населения свыше 19 тысяч предложений. Только в августе свое место под скупым ленинградским солнцем нашли более 2 тысяч наших сограждан! Показатель вполне обнадеживающий.

– Нынешние цифры – это результат плодотворной работы служб занятости региона, – отметил на недавнем совещании заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. – И здесь свою лепту внесли специалисты биржи труда. Они постоянно находятся в курсе последних тенденций: ведут перепись трудоспособного населения, своевременно направляют на профессиональную переподготовку работников предприятий, где планируется сокращение кадрового состава. Таким образом, соискатели быстро находят работу. Порой они даже не успевают получить официальный статус безработного.

Ирэн ОВСЕПЯН