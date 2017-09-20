24 сентября на Юбилейной площади города Всеволожска снова раскинется «Ярмарка выходного дня». О развитии этого интересного проекта, призванного поддержать производителей Всеволожского района и предоставить жителям города возможность покупать качественные продукты по минимальным ценам, рассказывает Инга Сергеевна Маслова – начальник Управления экономики администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

– Расскажите, откуда появилась идея «Ярмарки выходного дня»?

– Решение о проведении регулярной ярмарки на главной площади города Всеволожска принял глава районной администрации Андрей Александрович Низовский. На протяжении нескольких месяцев активно обсуждалась тема несанкционированной торговли на улицах города, об этом говорили на совещаниях в администрации, этот вопрос поднимали депутаты города. Конечно, совместно с правоохранительными органами мы проводили и будем проводить соответствующие рейды, но запрещать и наказывать мало. Нужно создать условия, когда люди просто перестанут покупать продукты у перекупщиков. Естественные механизмы рынка работают эффективнее силовых методов.

– Разве можно как-то повлиять на рынок? Тем более «дикий»?

– Можно и нужно. У нас в районе много фермерских хозяйств, крупных производителей сельскохозяйственной и иной продукции, которая может оказаться на прилавках «Ярмарки выходного дня». Торговые места для наших районных производителей мы предоставляем бесплатно. Это позволяет им продавать товары по ценам ниже средних розничных. Кроме этого, мы обеспечиваем обязательный санитарный контроль продукции. Жители города видят, что им предлагают дешевые и качественные продукты. Спрашивается, зачем покупать то же самое непонятно у кого и непонятно где?

– Две ярмарки уже прошли. Как вы оцениваете результат?

– И продавцы, и покупатели, побывавшие на Юбилейной площади, очень довольны и собираются вернуться на ярмарку в ближайшие выходные. Постепенно понимают свою выгоду производители из наших дальних поселений, ведь единственные расходы, которые они несут, – это расходы на транспорт. Сейчас мы хотим дополнительно стимулировать тех из них, кто не торгует с собственных передвижных павильонов, а предпочитает прилавки и палатки. Уже принято решение о закупке однотипных торговых палаток – удобных и красивых. Опыт прошедших ярмарок показывает, что именно за счет небольших торговых мест мы можем увеличить число продавцов вдвое и даже больше. Уверена, что со временем будет шире ассортимент как продовольственных, так и других товаров. Но уже сейчас все, кто побывал на ярмарке, обязательно уходили с покупками.

Федор БОБРОВ