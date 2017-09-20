Перепелиные яйца давно перестали быть экзотической пищей на нашем столе – их можно приобрести в любом продовольственном магазине. Только сила инерции, наверное, заставляет нас выбирать на прилавке продукт покрупнее – куриные яйца, ведь в них и содержимого больше, и чистить проще. Но не стоит пренебрегать тем, что дарит нам для здоровья природа.

Перепел – птичка-невеличка, а пользы от нее очень много, гораздо больше, чем живого веса в этом крошечном тельце. Держат пташек в клетках, потому что, как ни пытались люди, приручить этих диких маленьких курочек им не удалось. Зато селекционные опыты человека принесли очевидные успехи: выведено много разных пород перепелов, а началась эта деятельность, судя по всему, в Японии.

Перепела в их природной ипостаси живут в разных регионах мира, в том числе и в России. Перепел, конечно, не соловей, но во все времена находились люди, которые птицу эту ради пения держали дома в клетках. Знаменитый русский писатель С.Т. Аксаков однажды заметил: «… на Руси бывали, а может быть, и теперь где-нибудь есть страстные охотники до перепелов, преимущественно купцы: чем громче и чище голос, чем более ударов сряду делает перепел, тем он считается дороже. Я слыхал, что в старину плачивали по сту рублей за отличного перепела».

Теперь, говорят, только в Узбекистане жители держат перепелов в домах ради их пения. В России, да и в других странах, эту маленькую курочку разводят для диетического питания.

Именно с оздоровительной целью решил завести перепелок и Сергей Дмитриевич Афанасьев, когда серьезно заболел. Так в жизни часто бывает: не было бы счастья, да несчастье помогло. О разведении домашней птицы он раньше и не помышлял – его жизнь проходила в таких условиях, где места приусадебному хозяйству просто не было. Подробнее о необычном увлечении нашего земляка читайте в интервью Нины Устичевой в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».