Представители комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области провели видеоконференцию по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов. Заместитель председателя комитета Екатерина Кайянен подробно рассказала о программах, которые реализуются в разных районах 47-го региона.

– Региональная программа капитального ремонта рассчитана до 2043 года и разделена на краткосрочные проекты, – проинформировала она. – Мы реализовываем краткосрочные программы на 2016, 2017 и 2018 годы. Так получилось, что в нынешнем году мы намерены завершить план за 2016 год и произвести ремонт в 540 многоквартирных домах. Затраты на ремонт составят 1 миллиард 700 миллионов рублей. Кроме того, необходимо еще реализовать программу 2017 года – отремонтировать более 700 многоквартирных домов. Думаю, что нам удастся уложиться в план и завершить краткосрочную программу 2018 года в установленный срок. В будущем году собираемся провести капремонт более 1000 домов на общую сумму в 2,3 миллиарда рублей. Эта сумма уже утверждена постановлением правительства.

Для того чтобы предотвратить участие в тендерах нерадивых подрядчиков, введен отбор, на основании которого формируется реестр квалифицированных подрядных организаций, среди которых проводятся электронные торги. Выбирать подрядчиков станут с учетом их опыта и деловой репутации. Создание реестра надежных поставщиков товаров, работ и услуг следует формировать на основании существенных квалификационных критериев. Здесь возможно рассмотреть применение уже принятых стандартов оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того, деньги за проделанную работу подрядным организациям будут перечислены только после того, как Фонд капитального строительства примет выполненную работу.

– Если подрядная организация затягивает со сроками сдачи или страдает имущество собственников жилья, Фонд не подпишет акт приемки, – проинформировала Екатерина Кайянен.

Ирэн ОВСЕПЯН