В воскресенье в Буграх пройдет Охтинский полумарафон

Охтинский полумарафон состоится 24 сентября на территории горнолыжного курорта «Охта-парк» в поселке Бугры. Соревнования проводятся третий год подряд.

Традиционно в кроссе участвуют спортсмены разных возрастов – от самых юных (от 4 лет) до ветеранов. Количество участников превышает 500 человек и растет с каждым годом. В этом году впервые кросс пройдет совместно с III Этапом Кубка Mass Sport – к любителям бега присоединятся профессиональные лыжники и лыжероллеристы.

Дистанции полумарафона разработаны организаторами с учетом возрастов спортсменов: 1,5, 5, 11 и 21 км. Также в соревнованиях примут участие любители скандинавской ходьбы (дистанция 5 км). На финише с помощью электронного хронометража участникам выдадут результаты. Для самых маленьких участников пройдет танцевальная разминка. Во время соревнований будет организовано медицинское сопровождение участников. Старт в 11.00.

Положение и правила: https://goo.gl/r7TU6q

Регистрация: https://goo.gl/EUKJrc

Фото предоставлено организаторами Охтинского полумарафона