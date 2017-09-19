В деревне Энколово Всеволожского района 24 сентября пройдет II Межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей», который посвящен 90-летию Ленинградской области.

Мероприятие начнется в 13.00, сообщает Дом дружбы Всеволожского района Ленинградской области. В программе фестиваля: ярмарка традиционных изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, дегустация блюд национальной кухни; народные игры и забавы; мастер-классы по коми и чувашской национальной вышивке, резьбе по дереву, изготовлению салфеток и кукол, плетению кушаков, а также пленэр художников.

Кроме того, в этот день состоится концерт с участием творческих вокальных и танцевальных коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области. Перед зрителями выступят чувашский фольклорный ансамбль «Парне», «Коми песня», ансамбль украинской песни «Рось», ансамбль цыганской песни «Красная роза» и другие.

До места проведения фестиваля (Ленинградская область, Всеволожский район, д. Энколово, ул. Мира, д. 1, площадка проведения праздника «Сабантуй») можно добраться:

– от Финляндского вокзала и от ж/д станции Девяткино до станции Кузьмолово. Далее до места проведения праздника автобусом;

– от ст. м. «Проспект Просвещения» – маршрутка № 413;

– от ст. м. «Парнас» – маршрутка № 674;

– от ст. м. «Девяткино» – маршрутка № 680.