В 2016 году инвестиции в малый и средний бизнес Ленинградской области составили 19 миллиардов рублей. Об этом на форуме малого и среднего бизнеса отметил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

– Сегодня у нас числится 61 тысяча субъектов малого и среднего бизнеса, – отметил Александр Юрьевич. – В сфере занято более 205 тысяч человек. Это – 27% от общего количества занятых. В планах повысить эту цифру до 30%. В последнее время отмечается стабильный рост инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий.

По словам Александра Дрозденко, реформа контрольно-надзорной деятельности – непростая задача, однако правительство Ленинградской области постоянно доводит до сведения федеральных властей все проблемы.

– Важно то, что некоторые крупные федеральные компании сегодня активно сотрудничают с предпринимательским сословием Ленинградской области, особенно с малым и средним бизнесом, – отметил губернатор. – Успешным примером такого сотрудничества является цепочка, созданная компанией «Роснефть», которая ведет активную работу с малыми предприятиями региона. При этом необходимо сделать так, чтобы продукция наших компаний соответствовала стандартам качества. Для этого уже принято решение о создании регионального инжинирингового центра, созданы центры сертификации продукции и услуг в Выборге и Гатчине, на очереди Кингисепп. Эти ведомства станут выдавать сертификат, который позволит компаниям малого и среднего бизнеса принять участие в госзакупках.

По словам губернатора, в области особое внимание уделяется инновациям. Для этого строится технопарк в Тосно, возводится нано-технопарк в Гатчине.

Ирэн ОВСЕПЯН