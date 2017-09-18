В деревне Суоранда Всеволожского района (Голубые Дачи) 23 сентября пройдут соревнования по легкоатлетическому кроссу.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию на выбор: 3 или 6 км по холмам, грунтовым тропам и траве. К участию допускаются атлеты с 12 лет, спортсмены до 12 лет могут быть допущены к участию в сопровождении родителей или иных законных представителей. Бегуны до 18 лет и пенсионеры участвуют бесплатно. Для остальных стартовый взнос составляет 300 руб. Коллективы вносят по 150 руб. за одного участника. Оплата производится на месте сбора.

Стартовый городок откроется 23 сентября в 8.00. Старт на дистанции 3 км – в 11.30, на дистанции 6 км – в 12.00. Более подробная информация и онлайн-регистрация – на сайте Suorandakross.ru Телефон организаторов: 8-921-997-64-68, Наталия Деденева. Приглашаются все любители спорта.