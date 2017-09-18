21 сентября с 11.00 до 13.00 в Ленинградской области будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона.

При проведении испытаний будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и уличные громкоговорители во всех районах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Жителей и гостей Ленинградской области просят отнестись к проводимой проверке с пониманием и сохранять спокойствие.

Подобные проверки регулярно проводятся во всех регионах Российской Федерации и нужны для поддержания работоспособности технических систем оповещения, чтобы в случае той или иной чрезвычайной ситуации они выполнили свою главную задачу, предупредив граждан об опасности.