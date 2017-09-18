Об этом заявил на форуме малого и среднего бизнеса Ленинградской области «Энергия возможностей. Формула развития» губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. На мероприятие съехались представители бизнес-сообщества, эксперты, чиновники. Всего более 400 человек.

– На предыдущем форуме обсуждались вопросы по разработке Стратегии развития малого и среднего бизнеса, – сообщил губернатор. – Много говорилось о том, что в регионе отсутствует единая стратегия по развитию малого и среднего бизнеса. Наказ прошлогоднего форума выполнен. Сегодня этот важный документ уже принят. В документе нашли отражение механизмы поддержки предпринимательского сословия в Ленинградской области.

Губернатор напомнил, что в прошлом году также обсуждалась проблема участившихся внеплановых проверок. И в этом направлении тоже сделаны определенные шаги. Принята дорожная карта, благодаря которой количество внеплановых проверок в этом году будет сокращено на 30%.

– За эти годы форум стал дискуссионной площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса, – отметил Александр Дрозденко. – Ленинградская область продолжает оставаться регионом, где малый и средний бизнес не только работает, но и развивается. Впереди у нас амбициозные задачи по развитию этого сектора экономики и его доли в ВНП региона.

Ирэн ОВСЕПЯН