Водители из Всеволожского района отличились на областном автошоу

В Сертолово подвели итоги областного конкурса на звание «Лучший водитель». Строгое жюри выбрало асов вождения. Оказалось, что лучше всего транспортными средствами управляют во Всеволожском районе и Сосновоборском городском округе. Всего в конкурсе приняли участие 62 водителя и 18 компаний-перевозчиков.

Программа автошоу была насыщенной. Водители соревновались не только в знании правил дорожного движения, но и в скоростном маневрировании. На несколько часов один из полигонов Всеволожского района превратился в скоростную трассу, по которой ловко виляли автобусы ПАЗ и ЛиАЗ.

Надо сказать, что к подобным соревнованиям организаторы подходят очень серьёзно. Это не просто мероприятие для галочки. Главная задача таких мероприятий – повышение престижа профессии. Среди организаторов шоу – управление по транспорту Ленинградской области, управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО, Фонд «Безопасность дорожного движения» и Северо-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора.

Ирэн ОВСЕПЯН