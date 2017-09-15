Создание инновационных энергоёмких производств в Ленинградской области может стать основой для разработки российской криптовалюты. Об этом сегодня на форуме малого и среднего бизнеса «Энергия возможностей. Формула развития» сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

– В экономике нельзя жить одним днём, надо смотреть вперёд и ставить амбициозные задачи, – отметил Александр Юрьевич. – Бизнесу нужны дополнительные преференции и льготы. Сегодня оборот малого и среднего бизнеса в экономике региона составляет 500 миллиардов рублей. За год число работающих в этой сфере увеличилось на две тысячи человек. В отрасли наблюдается заметный рост инвестиций. Но для того, чтобы увеличить долю малого предпринимательства в ВВП, необходимо снять административные барьеры.

По словам Александра Дрозденко, порой бизнесмены жалуются на лишнее внимание со стороны контролирующих инстанций. Бывали случаи, когда вместо 10 дней проверка длилась несколько месяцев.

– Мы постараемся защитить бизнес от необоснованных проверок, – пообещал губернатор. – Важно привлечь малых и средних предпринимателей к госзакупкам. Но иногда некоторые законы ставят палки в колеса бизнесменам. Кроме того, надо обратить внимание на сферу инноваций. Предполагается открыть предприятия, направленные на развитие радиомедицины и фармакологии.

Ирэн ОВСЕПЯН