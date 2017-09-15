Работы по созданию дорожно-транспортной схемы населенного пункта завершены: документ прошел согласование и уже вступил в силу.

Поручение разработать дорожно-транспортную схему органам местного самоуправления дал год назад заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин. Тогда стало очевидно, что темпы жилищного строительства в Кудрово с последующим стремительным приростом населения значительно опережают темпы развития дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Заневского поселения.

«Схема подготовлена качественно и в срок, – отмечает глава администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий. – Документ прошел серьезное обсуждение в профильных ведомствах. В нем учтены все рекомендации специалистов из Леноблавтодора и ГИБДД».

В ближайшее время документ передадут застройщикам. Они смогут вносить в него изменения с учетом конкретных потребностей своих территорий. Так, схема предусматривает установку остановок, светофоров, лежачих полицейских, дорожных знаков и нанесение разметки.

В перспективе будет рассматриваться механизм передачи улично-дорожной сети на баланс местной администрации.