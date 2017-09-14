В Порошкино открылся магазин фермерских продуктов

Сегодня, 14 сентября, в деревне Порошкино Бугровского поселения открылся новый магазин фермерских продуктов – второй по счету, принадлежащий розничной сети «Это у нас семейное».

В торжественной обстановке символическую красную ленточку перерезала заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу – начальник департамента по развитию сельского хозяйства правительства Ленинградской области Татьяна Агапова. Она тепло поздравила участников этого коммерческого проекта с очередным успешным шагом и выразила уверенность в том, что фермерское движение в Ленинградской области и в дальнейшем будет набирать обороты.

Помимо магазина, в этом же здании заработал собственный ресторан компании под названием «Молоко». Его концепция проста: продукты класса «премиум», высокий профессиональный уровень персонала – и при этом уютная семейная атмосфера.

По мнению руководителя компании Леонида Цоя, сеть магазинов «Это у нас семейное» стала площадкой для аграриев Ленинградской области и ближайших регионов. Фермер, предлагающий действительно экологически чистый, натуральный и, главное, вкусный продукт, становится частью команды, находя возможность реализации своего продукта без посредников, а также поддержку единомышленников.

Фото Антона ЛЯПИНА