Выстрелом полуденной пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости начались Дни Еревана в Санкт-Петербурге. В роли канонира выступил мэр столицы Армении Тарон Маргарян.

Большая официальная делегация открыла выставку «Ереван. Город и люди» в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Инициаторами и организаторами мероприятия выступили Государственный музей истории Санкт-Петербурга, мэрия Еревана, Музей истории города Еревана, Историко-археологический музей-заповедник «Эребуни». В экспозиции представлены фотографии из коллекций Музея истории города Еревана и Историко-археологического музея-заповедника «Эребуни», иллюстрирующие прошлое и настоящее одного из древнейших городов мира – Еревана. Выставка продлится до 20 сентября.

На фотографиях можно увидеть старые и новые улицы, кварталы, общественные здания, памятники, общегородские праздники и мероприятия Еревана и, конечно, люди. Фотографии позволяют составить представление о том, чем сегодня живёт «город из розового камня». В рамках мероприятия губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и мэр Еревана Тарон Маргарян подписали соглашение в сфере образования. А педагоги и учащиеся обсудили вопросы сотрудничества.

– У нас уже есть совместные проекты с коллегами из Еревана по инновационной деятельности, подготовке талантливой молодёжи, – отметила председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьёва. – Мы готовим ребят к совместным олимпиадам. И говорим о проведении совместных мероприятий.

– Осень в Армении – особая пора, – отметил Тарон Маргарян. – В это время года у нас отмечают два самых больших национальных праздника – День независимости и Эребуни-Ереван. В этом году столица Армении празднует 2799-летие. Между прочим, впервые праздник «Эребуни-Ереван» отпраздновали в 1968 году. Тогда армянской столице исполнилось 2750 лет. До 1988 года он отмечался ежегодно, однако после провозглашения независимости страны эта традиция возобновилась лишь в 1998 году. Ныне столичная мэрия готовится к мероприятию загодя.

Ирэн ОВСЕПЯН