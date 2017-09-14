12 сентября на площадке молодёжного медиацентра «Клевер», расположенного в школе № 5 города Всеволожска, прошла первая встреча, которая положила начало его работе.

На мероприятии присутствовали представители Молодежного совета района, районной больницы и школьного парламента. Также c визитом в медиацентр приехали представитель общественной палаты и руководитель Молодежного медиацентра Ленинградской области Николас Стэнли. Дискуссию модерировали кураторы медиацентра Анастасия Никитина и Евгения Апанасова.

Общение прошло в теплой и непринужденной атмосфере. Молодёжь активно участвовала в дискуссии, желая выяснить, какие возможности и перспективы для самореализации открываются перед ними с появлением «Клевера». Прозвучало много свежих идей и предложений. Некоторые из них точно найдут своё воплощение в стенах медиацентра или за его пределами. Например, идея возобновить дебаты для школьников или же организовать курсы ораторского мастерства.

Также молодых людей и девушек интересовал вопрос, касающийся прохождения профориентации в медиацентре и получения практики, которая бы позволила подкрепить уверенность в правильности своего выбора. Такую возможность «Клевер», несомненно, предоставит.

Встреча была живой и яркой. Она прошла с пользой для дела. Появилось понимание того, что хочет наша молодежь и какие желания мы можем помочь воплотить в жизнь. Процесс запущен – медиацентр «Клевер» открыт и начал свою работу.

По всем вопросам или предложениям можно писать на почту медиацентра: vsevmmc@mail.ru

В группе «Клевера» в социальной сети «ВКонтакте» можно найти всю информацию о медиацентре: https://vk.com/mmcclover

Фото Антона КРУПНОВА