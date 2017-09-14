Инновационные механизмы профессиональной подготовки и трудоустройства молодых специалистов внедрят в 47-м регионе. Об этом шла речь на сегодняшней встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с координатором проекта ОНФ «Профстажировки.рф», директором Центра мониторинга развития промышленности Ильей Семиным.

Отныне благодаря реализации федерального проекта «Профстажировки.рф» молодые специалисты смогут быстрее найти работу. Отметим, что сегодня областные предприятия испытывают кадровый голод, так как хорошие специалисты ищут высокооплачиваемую работу в Санкт-Петербурге.

– Для того чтобы предотвратить утечку специалистов, Служба занятости региона оказывает содействие начинающим предпринимателям, – говорят в областном комитете. – Отрадно, что в рамках программы «Займись делом» с начала 2017 года открыли новый бизнес 193 человека. Помимо этого, до конца года в Ленинградской области заработает интерактивный портал биржи труда. Он обеспечит электронное взаимодействие соискателей и работодателей из разных районов, на сайте можно будет разместить резюме, получить информацию об имеющихся вакансиях, записаться на собеседование, получить данные о социальных гарантиях и выплатах.

Ирэн ОВСЕПЯН