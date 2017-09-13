Проблемный перекресток в Мурино расширят до конца года

Власти Ленинградской области продолжают развязывать дорожный узел в Мурино и Буграх.

Завершено создание рабочей документации по реконструкции и расширению так называемого перекрестка у «Ленты» в Буграх, где ежедневно стоят в пробках жители западного Мурино, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Проект предполагает расширение Шоссейной улицы для поворота направо, создание полосы разгона на «бесхозной дороге», приведение в нормативное состояние дорожного полотна, обочин, создание островков безопасности на перекрестке. До конца недели будет определена смета проекта, а на следующей неделе заместитель председателя правительства области Михаил Москвин проведет совещание с застройщиками Мурино для определения доли финансирования для каждого.

«Весной на этом проблемном перекрестке был установлен светофор со стрелкой поворота на въезд в Мурино, для полноценного поворота необходимы дополнительные полосы, которые будут сделаны до конца дорожного сезона», – рассказал Михаил Москвин.

Также в ближайшее время будет выпущено постановление о разработке проекта планировки на всю «бесхозную дорогу» от перекрестка до Воронцовского бульвара – она станет четырехполосной и будет передана на баланс ГКУ «Ленавтодор».

В октябре будет открыто движение по «проколу под КАД» до улицы Верхней, чтобы жители западного Мурино могли выезжать на проспект Культуры с двух сторон. С окончанием этих работ будет завершен первый этап реализации плана по улучшению дорожной ситуации в Мурино, который был представлен губернатором 47-го региона Александром Дрозденко в начале лета 2017 года.