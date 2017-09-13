С 5 по 9 сентября в городе Рышнов (Румыния) проходил XXIX летний чемпионат мира среди мастеров по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. В соревнованиях принимали участие 67 спортсменов из 22 стран. Россию представляли 10 человек. Это были ветераны спорта из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Петрозаводска и Ленинградской области. Среди них – представители Всеволожского района: Сергей Ленинский (Токсово), Леонид Демьянов (Токсово) и Валерий Минин (Всеволожск). Команда России на этот раз собрала целый урожай медалей: 3 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Соревнования проходили в тяжёлых условиях: после прошедших дождей трасса не просохла и те, кто боролся за победу в лыжном двоеборье, порой скользили по беговой дорожке. Во время кросса наш Сергей Ленинский из-за этого упал и повредил сустав. Там же, в Румынии, ему была оказана хирургическая помощь. Тем не менее в своей возрастной категории Сергей Ленинский завоевал золотую медаль в лыжном двоеборье, и это его уже 8-я золотая медаль на соревновании такого уровня. Кроме того, на трамплине К-65 70-летний Сергей Ленинский завоевал бронзовую медаль.

Воспитанник Всеволожской школы олимпийского резерва имени В. Белоусова, двукратный чемпион мира среди ветеранов, выступающий в возрастной категории «Мужчины 45-49», Валерий Минин завоевал серебряную медаль на трамплине К-35.

Леонид Демьянов, выступающий в возрастной категории «Мужчины 55-64», завоевал бронзу в лыжном двоеборье.

Людмила ОДНОБОКОВА