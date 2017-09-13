Всеволожский район активно продвигает проекты по экономии тепла и электричества в детских садах и школах. В районном комитете по образованию модное слово «энергосбережение» звучит, как никогда, актуально. И если раньше применение новых технологий было только мечтой, сейчас – это реальность.

– Программы по сокращению энергопотребления и экономии тепловой энергии мы реализуем несколько лет, – рассказывает специалист по вопросам энергосбережения комитета по образованию Всеволожского района Павел Кузьменко. – Этого требует Федеральный закон № 261-ФЗ. Согласно документу образовательные учреждения Всеволожского района необходимо обеспечить индивидуальными приборами учета. К примеру, в детском саду № 6 мы полностью отремонтировали индивидуальный тепловой пункт, установили трубы и счетчики. Было потрачено 2 миллиона рублей. По предварительным расчетам, проект должен окупиться через пять лет.

По словам нашего собеседника, отныне плата за тепло будет рассчитываться по приборам учета.

– Новые подходы – это окно в мир передовых технологий, – отмечает Павел Кузьменко. – К примеру, в этом дошкольном учреждении благодаря автоматизации можно управлять температурным режимом. Так что замена узлов учета – это реальная экономия энергии.

Ирэн ОВСЕПЯН