10 сентября Юбилейная площадь города Всеволожска с самого утра наполнилась собачьим лаем – стартовала традиционная региональная сертификационная выставка собак всех пород «Кубок Авесты 2017».

Организовал мероприятие всеволожский кинологический клуб «Авеста» при поддержке администрации МО «Город Всеволожск». Клуб, зарегистрированный в 1994 году, базируется в микрорайоне Бернгардовка и занимается разведением пород собак, включённых в Российскую кинологическую федерацию. Именно он является организатором всех кинологических мероприятий, проходящих на всеволожской земле.

– В выставке принимают участие более 80 пород собак, представленных любителями Северо-Западного региона РФ и Финляндии. Выставка проводится два раза в год: весной – всероссийская, а в сентябре – региональная. Это двадцатая, юбилейная выставка, а это значит, что подобные встречи уже стали доброй традицией, – сказал заместитель председателя клуба «Авеста» Михаил Сиваков.

Для экспертизы были приглашены высококлассные судьи Лариса Кизина и Валентина Иванищева, не один десяток лет работающие в этой сфере. Именно их голоса были решающими в определении победителей. Перед строгими судьями предстали 150 участников выставки.

Все собаки-участники были разделены на 10 групп: служебные овчарки, служебные собаки, терьеры, таксы, «ухостоящие» (лайки), гончие, спаниели и лабрадоры, «декорация» и борзые. Более 5 часов продолжался праздник. Абсолютным победителем стал прекрасный лхасский апсо.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА