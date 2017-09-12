Первые выходные сентября – традиционное время проведения соревнований по спортивному ориентированию на приз газеты «Всеволожские вести». В этом году они прошли в 38-й раз. Спортсмены нашего района и гости из Санкт-Петербурга и Ленинградской области встретились, чтобы определить сильнейших.

Местом встречи стали живописные склоны холмов станции Орехово. Организаторы соревнований Наталья и Константин Ильвес и Михаил Иванов выбрали для старта вершину холма, с которого открывается прекрасная панорама. Финиш располагался на тропинке, идущей вдоль берега озера.

Представители клубов «Балтийский берег» и «Северный ветер» регулярно выигрывали петербургские и российские старты. Приятно отметить, что в этом году в спор этих ведущих клубов вмешались представители всеволожских клубов: NordWest, «Белые ночи», «Кузьмолово».

Подробнее о мероприятии читайте в материале Владимира Шустова в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».