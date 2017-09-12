8 сентября в Дубровской СОШ состоялось торжественное открытие 5-го сезона «Лиги школьного спорта» в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

На празднике спорта присутствовали воспитанники и руководители спортивных секций, учащиеся, педагоги и, конечно, символ школьного спортивного клуба (ШСК) «Дубровка» – Лось Жека.

С приветственным словом к собравшимся на школьной площади юным спортсменам обратилась директор образовательного учреждения Лариса Абрамовская, которая призвала ребят активно заниматься спортом, укреплять здоровье и умножать спортивную честь школы победами в различных соревнованиях.

Руководитель ШСК «Дубровка» Артем Андриевский отметил, что в составе клуба работают 5 секций: флорбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, чирлидинг, а с этого учебного года – лёгкая атлетика (включающая в себя нормативы ГТО) и шахматы.

Были подведены итоги проекта «Детский спорт» за пять лет.

Команда по флорболу «Дубровчаночка» трижды становилась победителем районного этапа соревнований, дважды побеждала на областных соревнованиях, а на финальном Всероссийском этапе соревнований в Москве стала обладателем почётного 3-го места. Семь флорболисток из команды приглашены в петербургскую команду «Спарта», из которой прямой путь – в сборную России.

Команда девочек по баскетболу заняла 3-е место в районных соревнованиях.

Команда бадминтонистов два года подряд занимает 4-е место в районных соревнованиях.

Есть определённые достижения, но ещё больше перспектив для будущих побед, для того, чтобы как можно больше школьников приобщались к здоровому, спортивному образу жизни.

Под гимн ШСК «Дубровка» воспитанники секций отправились на спортивные пришкольные площадки, где были проведены мастер-классы, а все желающие могли записаться в ту или иную секцию.

В течение всего праздника можно было сфотографироваться с Лосем Жекой, чтобы поучаствовать в фотоконкурсе в социальных сетях и выиграть приз.

Мила ТАРАСОВА