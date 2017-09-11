В посёлке Сертолово, в районе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск, открыли памятник группе советских военных специалистов в Республике Куба. Торжественное мероприятие было приурочено к 55-летию Седьмой отдельной мотострелковой бригады (СОМБр), выполнявшей интернациональный долг на Острове свободы.

На открытии памятника присутствовали ветераны, участники тех событий, без которых тайная операция по переброске субмарин с кодовым названием «Анадырь» вряд ли удалась бы. Участники митинга-реквиема отмечали, что о Карибском кризисе писали и пишут до сих пор. Историки, военные, журналисты и обычные люди спорят по поводу тех событий. Но, как бы там ни было, армии СССР и США ждали сигнала к боевым действиям, и советским подводникам удалось выполнить все возложенные на них боевые задачи.

Кстати, многих специалистов – участников тех событий – готовили на военных базах Всеволожского района. Кузницей кадров стали Сертолово, Агалатово, Гарболово и Лупполово. Сегодня сертоловские ветераны не забывают родной учебный центр и регулярно приезжают в альма-матер, где на входе установлена памятная доска, а в экспозиции музея боевой славы отдельное место занимает стенд, на котором выставлены фотографии руководителей группы советских войск на Кубе, в том числе их совместные снимки с Фиделем Кастро.

После окончания Карибского кризиса «Анадырь» переименовали в Группу советских военных специалистов на Кубе (ГСВСК). В мае 1963 года было подписано соглашение между СССР и Кубой о том, чтобы оставить на острове символический контингент советских войск – мотострелковой бригады. Присутствие на острове советских военных не афишировалось, смена личного состава производилась в строго конфиденциальном порядке вплоть до официального признания наличия военных на Кубе осенью 1979 года.

«Для кубинцев присутствие на Карибском острове советских солдат стало символом дружбы и солидарности советского и кубинского народов перед лицом возможной агрессии», – отметили в Минобороны РФ. А имена командиров субмарин, защищавших Кубу, история сохранила под грифом «секретно».

Ирэн ОВСЕПЯН