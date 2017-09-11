По прогнозам эпидемиологов, Ленинградскую область этой осенью атакуют несколько штаммов гриппа, среди них и угрожающий H1N1.

Оптимальное время проведения прививок против гриппа – период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъёма заболеваемости. В прошлом году в Ленинградской области от гриппа привились более сорока процентов жителей региона – таких же показателей хотят добиться и в этом году. Если количество привитых будет меньше, риск подхватить вирус будет очень высок.

Одним из действенных способов борьбы с этим недугом является вакцинация жителей. Её лучше проводить за две-три недели перед началом роста числа заболевших. И потому прививочная кампания по сезонной вакцинации против гриппа началась в Ленинградской области именно сейчас.

Если можно так выразиться, старт кампании по вакцинации населения от гриппа был дан 8 сентября в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», где личным примером призвали защитить себя от вируса заместитель председателя правительства региона Николай Емельянов, председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, председатель комитета по социальной защите населения Людмила Нещадим, председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, главный санитарный врач региона Ольга Историк, главный врач Всеволожской КМБ Константин Шипачев и другие официальные лица.

Их пример оказался столь заразительным, что ему последовали многие присутствующие на этом мероприятии, и я в их числе.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА

