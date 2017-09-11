В субботу, 9 сентября, в микрорайоне Южный города Всеволожска прошло традиционное спортивное мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья «Спартакиада сильных духом». Организатор состязаний – администрация Всеволожского района.

На открытии мероприятия выступил начальник отдела физической культуры и спорта районной администрации Андрей Чуркин. Он поприветствовал собравшихся и отметил, что многие участники ему уже хорошо знакомы, ведь приезжают на спартакиаду не в первый раз.

К состязаниям допускались участники в возрасте от 10 лет и старше. Они играли в настольный теннис, дартс, шахматы, шашки, футбол, флорбол и соревновались в ведении баскетбольного мяча. Спортивный праздник зарядил гостей позитивом и подарил им отличную возможность не только посоревноваться, но и пообщаться. Подробнее о мероприятии читайте в материале Екатерины Королевой в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».

Фото Антона КРУПНОВА