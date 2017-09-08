Охота стала одним из первых занятий человека после появления на земле. Добытые на ней ресурсы позволяли не только прокормить целое племя, но и получить материалы для изготовления одежды, первичных орудий труда и строительства жилища. С развитием цивилизации охота в качестве основного источника пропитания значительно утратила свои позиции. Так что сейчас в большинстве случаев она представляет собой исключительно спортивный интерес.

В нашей Ленинградской области охота, несмотря на сложный климат, представляется весьма увлекательной и результативной. На её территории расположено большое количество озер, рек и водно-­болотных угодий, где осуществляется любительская и спортивная охота на пернатую водоплавающую и болотно-­луговую дичь.

Накануне Дня охотника, который появился в нашей стране только в 2012 году и традиционно отмечается во вторую субботу сентября, наш корреспондент встретился с сотрудницей местной общественной организации «Союз общественных охотничье-­рыболовных организаций Всеволожского района Ленинградской области» Светланой Семёновой, посвятившей делу организации охоты и рыболовства в районе не один десяток лет. Интервью с ней читайте в сегодняшнем номере «Всеволожских вестей».

