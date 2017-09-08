5 сентября на стадионе «Спартак» в Гатчине дедушки и бабушки со всех районов Ленинградской области участвовали в 4-м региональном этапе спартакиады пенсионеров России. Посостязаться в разных видах спорта приехали в том числе учителя школ и чемпионы мира – большая часть из них не просто предпочитает здоровый образ жизни, а до сих пор участвует в соревнованиях.

Областная спартакиада собрала спортсменов почти со всех районов региона, всего 15 команд. Они принимали участие в 5 видах программы, это плавание, настольный теннис, эстафета, легкая атлетика и пулевая стрельба. В команде каждый участник отвечает за свой вид спорта.

За команду Всеволожского района выступали: преподаватель физической культуры во Всеволожском Агропромышленном техникуме Нина Михайловна Тимохина, профессионалы настольного тенниса, жители поселка Воейково – Галина Владимировна Ермолина и Евгений Евгеньевич Рыбаков, активистка, любитель скандинавской ходьбы из Дубровского ГП Светлана Владимировна Кушнер, неоднократный победитель городских, областных и международных соревнований по скандинавской ходьбе Евгений Иосифович Мищенко, неоднократный победитель в соревнованиях по полиатлону Владимир Алексеевич Телятников (в свои 74 года ежегодно участвует в самых престижных лыжных марафонах), действующий чемпион мира в летнем полиатлоне среди ветеранов Виктор Васильевич Бауров (76 лет).

Команда Всеволожского района заняла 3 место в эстафете, Евгений Евгеньевич Рыбаков стал победителем в настольном теннисе, а Владимир Алексеевич Телятников занял второе место в пулевой стрельбе, уступив победителю один балл.

По сумме всех видов состязаний первое место занял Гатчинский район, на втором месте Кировский район и закрыл тройку сильнейших Всеволожский район. По итогам соревнований сформирована команда лучших спортсменов Ленинградской области. В состав команды вошли победители и призеры каждого вида соревнований. Теперь в Псков на межрегиональный этап поедет сборная команда лучших из лучших, в составе которой 2 человека из Всеволожского района.

Юлия КУРГУЗКИНА