В ближайшую пятницу в газете «Всеволожские вести» выйдет очередной выпуск постоянной рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать о похождениях беспечного угонщика «газели»; подивиться небывалой удаче бизнесмена, чудесным образом вырвавшегося из лап циничных налетчиков; посочувствовать теперь уже бывшему владельцу черного снегоболотохода CF Moto Х5, у которого похитили дорогостоящую технику через дыру в заборе. Также поклонников рубрики ожидает короткий рассказ о вечеринке двух подруг по случаю начала учебного года, после которой одна оказалась в полиции, а другая – в морге; информация об успешной операции «Анаконда», в ходе которой был разоружен белорусский мигрант, а также подробности обнаружения виновника ДТП, приведшего к гибели юной велосипедистки.