Вчера, 6 сентября, в микрорайоне Новое Сертолово было торжественно и празднично. Здесь состоялось открытие нового детского сада.

На торжественное мероприятие приехали заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, заместитель главы администрации по социальному развитию Елена Фролова, генеральный директор строительной компании «КВС» Сергей Ярошенко и другие.

Пока ожидали высокопоставленных гостей, корреспонденты осматривали новый объект. Красивое здание с современным ремонтом рассчитано на 210 мест. На территории детского сада организованы 12 игровых площадок с теневыми навесами, каруселями и песочницами и две физкультурные площадки общей площадью 260 кв. м. Воспитатели смогут проводить для детей спортивные и праздничные мероприятия. Фасады здания украшают мультипликационные изображения животных и граффити «Как хорошо, что ты пришел!», «Пойдем гулять!», «Хорошие дети».

Детский сад спроектирован так, чтобы процесс воспитания и развития детей велся максимально эффективно: есть музыкальный и спортивный залы, кружковые помещения, методический кабинет. Работают 12 групп, в том числе группа раннего развития для малышей 2-3 лет. В каждой групповой ячейке предусмотрены раздевалка, игровая, спальня, буфетная и санузел. Построила объект группа компаний «КВС» в рамках областной программы «Социальные объекты в обмен на налоги». Планируется, что компания в следующем году начнёт строительство в Новом Сертолово здания школы.

– Мы немного не успеваем строить детские сады, – имея в виду демографический бум, отметил Михаил Москвин. – Поэтому проблема с очередями остаётся. Особенно это наблюдается в густонаселённых районах 47-го региона. Вопрос с детскими садами в Сертолово будет окончательно решён сразу после того, как будет достроено ещё одно дошкольное учреждение на улице Кожемякина. Его возводит цементный завод, с которым у нас подписано соглашение. После сдачи объекта мы его выкупим.

По словам председателя комитета по образованию Всеволожского района Ирины Федоренко, сегодня своей очереди в детские сады Всеволожского района ждут 4 тыс. ребят.

Ирэн ОВСЕПЯН