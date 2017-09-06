В сентябре в Кудрово откроется еще один детский сад

До конца сентября на улице Венской, дом 2 в деревне Кудрово Всеволожского района запланировано открытие нового детского сада на 200 мест. Об этом сегодня проинформировала администрация Заневского городского поселения.

«Социальная инфраструктура нашего поселения развивается все интенсивнее. Демографические особенности Кудрово диктуют свои правила. В первую очередь мы обращаем внимание на потребность наших жителей в объектах дошкольного и школьного образования», – отмечает глава администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий.

Напомним, 1 сентября уже начал свою работу детский сад на улице Березовой, дом 1 на 100 мест. Также до конца года в Кудрово готовится к открытию дошкольное учреждение на Европейском проспекте, дом 21.