В первое воскресенье осени, 3 сентября, на главной площади Всеволожска – «Юбилейной» – прошла ярмарка, ставшая продолжением праздника, посвященного Дню города и района. И хотя ярмарки – привычная картина для всеволожцев, эту отличают некоторые особенные черты: первая в районе ярмарка выходного дня дает старт новой традиции: проводить подобные ярмарки каждое воскресенье вплоть до Нового года. Зеленая улица для участия будет предоставлена в первую очередь местным, как крупным и средним, так и мелким сельхозпроизводителям. Только торгуй, да подешевле! О первом опыте проведения ярмарки выходного дня рассказывают наши корреспонденты в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести», которые не просто погуляли по торговым рядам, но и нашли товар, который их порадовал.

Фото Антона КРУПНОВА