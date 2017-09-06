В минувшую субботу более двух тысяч гостей посетили центральную площадь и прилегающий к ней Петровский сквер города Приозерска для участия во всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. В Ленинградской области фестиваль проводится во второй раз. В прошлом году площадкой для его проведения стал Сосновый Бор.

Идея фестиваля заключается в том, чтобы каждый мог увидеть, что дома, на работе и в общественных местах можно воплотить идеи бережного отношения к энергии и природе.

В церемонии открытия фестиваля участвовали председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андрей Гаврилов, председатель областного комитета по социальной защите населения Людмила Нещадим, заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль и глава администрации МО Приозерский муниципальный район Александр Соклаков.

Участники и почетные гости фестиваля подписали декларации о намерениях экономить энергетические ресурсы. Листы с декларациями разместились на специально установленном в центре площади дереве, которое к концу фестивального дня зазеленело декларациями большинства участников и гостей фестиваля.

В рамках фестиваля прошла выставка «Бульвар современных энергоэффективных технологий», которая продемонстрировала экспонаты, иллюстрирующие достижения учёных и инженеров в области энергосбережения, – электромобиль Tesla, новое светодиодное оборудование, современные тепловые пункты с погодным регулированием. Большой интерес гостей привлекли экспозиции, демонстрирующие работу тепловых насосов – альтернативных источников энергии. Им нашлось применение и в автономном энергоэффективном экодоме, и на животноводческих фермах.

Андрей Гаврилов и Людмила Нещадим вручили дипломы и подарки победителям регионального этапа Всероссийского конкурса #ВместеЯрче. Итоги конкурса подвел подведомственный топливно-энергетическому комитету Центр энергосбережения – главный организатор праздничных мероприятий в Приозерске.

Победителем в конкурсе сочинений на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и окружающей природной среде стала Мария Конышева, ученица 6 Б класса МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска. ГБУ ЛО «Центр Молодежный» был награжден почетным дипломом за I место в конкурсе на создание светящегося арт-объекта из пластиковых бутылок «Фестиваль зажигает огни». На конкурсе сотрудниками Центра был представлен арт-объект «Улей». Арт-объект выполнен из пластиковых бутылок, на корпусе улья – светящаяся светодиодная лента, в носах у пчел – уличные фонарики, которые заряжаются от солнечного света.

Закончился фестиваль энергосбережения флешмобом «Вместе – ярче! Вместе – круто»!