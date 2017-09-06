В Сосновом Бору 5 сентября были подведены итоги заключительного этапа конкурса «Ветеранское подворье», который проходил в Ленинградской области) в 11-й раз.

На празднике награждали лучшего животновода, лучшего овощевода, лучшего пчеловода, лучшего цветовода. В номинации «Самый благоустроенный дачный (садовый) участок» победа досталась жительнице Всеволожского района Анне Воронцовой. Всего же в этой номинации было отмечено больше всего победителей – 11 человек. Главный приз – «Лучшее ветеранское подворье» – получил Владимир Борутя из Ломоносовского района.

«Ветеранское подворье» все больше завоевывает популярность в регионе. «Мы собрались здесь для того, чтобы отметить тех, кто добился самых высоких успехов в работе на земле, – участников проекта «Ветеранское подворье», инициированного Законодательным собранием Ленинградской области», – сказал на торжественном открытии мероприятия председатель областного ЗакСа Сергей Бебенин. – Настроение создают участники праздника, которые приезжают целыми семьями со своей продукцией – от овощей до молочных продуктов и изделий народного творчества».

В «Ветеранском подворье – 2017» приняли участие около 1200 человек, из которых были определены 400 победителей, вышедших в финал областного смотра-конкурса, где номинантами стали 52 конкурсанта.