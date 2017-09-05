Администрация Всеволожского района совместно с музеем «Дорога Жизни» проводит 12 сентября с 12.00 до 16.00 районную патриотическую акцию, посвящённую 76-й годовщине со дня начала действия водной трассы Дороги жизни.

Жители Всеволожского района соберутся у братского воинского захоронения «Ладожский курган», что на 45-м км Дороги жизни, чтобы отдать дань памяти и уважения защитникам Родины. На митинге выступят руководители, представители органов местного самоуправления Всеволожского района, общественных организаций, ветераны, блокадники, труженики тыла, учащиеся общеобразовательных школ, представители молодежи. По традиции на воды Ладоги ляжет венок в память о погибших на Дороге жизни.

Затем в музее «Дорога Жизни» пройдёт конкурс детского рисунка «Во имя жизни на земле…», участниками которого станут юные художники школ искусств и учреждений дополнительного образования, также будет организована военно-прикладная эстафета команд учащихся общеобразовательных школ Всеволожского района.

В традиционной акции «Голубь мира» из рук детей в небо над Ладогой будут выпущены белые шары – символы мира и дружбы на всей земле. И, конечно же, все участники патриотической акции смогут угоститься традиционной солдатской кашей. Приглашаем всех желающих принять участие в районном мероприятии.