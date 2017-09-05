7 сентября пройдет VI районный молодежный фестиваль «Здоровый образ жизни!» в рамках областной антинаркотической акции «Неделя здоровья».

Фестиваль проводится с целью привлечения внимания молодежи к проблеме употребления наркотиков; формирования среди подростков и молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни, негативного отношения к наркотикам, алкоголю, табаку и другим психотропным веществам.

Программа фестиваля включает в себя соревнования по стритболу, волейболу, флорболу, дартсу и спортивную эстафету. Призеров наградят кубками, грамотами и памятными призами.

К участию приглашаются школьные и студенческие органы самоуправления, подростково-молодежные клубы, активная молодежь, жители Всеволожского района в возрасте от 14 до 30 лет.

Мероприятие пройдет с 12.00 до 17.00 по адресу: город Всеволожск, ул. Аэропортовская, д. 1 (микрорайон Южный), спортивная площадка.