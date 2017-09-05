Во Всеволожском районе открылось производство импортозамещающей продукции – рулонных угленаполненных материалов для респираторов, промышленных и бытовых фильтров.

Выпуск продукции, которая ранее ввозилась из-за рубежа, налажено на заводе ООО «Респираторный комплекс» в поселке им. Морозова Всеволожского района. Основу производственной линии составляет новая уникальная автоматическая установка, изобретенная российской инжиниринговой компанией и пока не имеющая аналогов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

«В прошлые годы не только власть, но и сами российские предприниматели себя недооценивали: зачем производить, если можно купить за границей?! И мы покупали иностранные овощи, цветы, шины и респираторы. Между тем, как показала реализуемая в Ленинградской области программа импортозамещения, все это мы можем производить у себя, не только не проиграв в качестве, но и выиграв от внедрения собственных ноу-хау, в завоевании новых рынков сбыта, поступлении налогов в бюджет, создании высокооплачиваемых рабочих мест. Уверен, наши производственные возможности будут и дальше развиваться», – подчеркнул губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

По его словам, относительно небольшие инвестиции в реализацию проекта в размере 20 млн рублей позволили компании выйти на производство свыше 180 тысяч кв. метров инновационного материала в год, 10% из которого будет направляться на экспорт в страны Европы и СНГ.

ООО «Респираторный комплекс» является одним из ведущих производителей респираторов (фильтрующих полумасок) в России. Средства индивидуальной защиты органов дыхания используются в медицине, промышленности, гражданской обороне. Завод работает в области на протяжении 10 лет, выпускает более 20 млн респираторов в год. В компании работает более 300 человек.