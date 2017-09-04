В Ленинградской области объявлен конкурс на лучший слоган для портала госуслуг.

Условия: конкурсная работа – это рифмованная или нерифмованная фраза, выражающая преимущества получения в электронном виде государственных или муниципальных услуг, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Победители традиционно получат «электронные» призы: подарочные сертификаты на технику, внешние жесткие диски и аккумуляторы.

Конкурс проводится комитетом по связи и информатизации Ленинградской области в партнерстве с ПАО «Ростелеком». К участию приглашаются жители Ленинградской области, достигшие 14 лет.

На первом этапе конкурса автор подаёт работу через личный кабинет пользователя портала госуслуг Ленинградской области gu.lenobl.ru. Для этого гражданин должен иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА.

На втором этапе конкурсная комиссия выберет 20 лучших слоганов, из которых открытое голосование на портале определит победителей. Принять участие в голосовании может любой гражданин Российской Федерации, имеющий стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Прием работ для участия в конкурсе продлится до 23 сентября, голосование — с 24 сентября по 12 октября 2017 года.