В этом году День Всеволожска и День Всеволожского района отмечались как единый праздник. Большая программа была рассчитана на жителей всех возрастов – от мала до велика. Торжественная часть мероприятия проходила в Центре культуры и досуга. С праздничными поздравлениями к гостям обратились руководители представительной и исполнительной ветвей власти Ольга Ковальчук и Андрей Низовский и глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.

В этот день на сцене ЦКД состоялось награждение новых почетных граждан. Звание «Почетный гражданин Всеволожского района» присвоено Александру Васильевичу Козлову – заведующему отделением хирургии Всеволожской клинической межрайонной больницы и Владимиру Ивановичу Скибе – бывшему генеральному директору Колтушского строительного комбината.

Звание «Почётный гражданин города Всеволожска» присвоено Кугар Миграновне Базаркиной – директору ООО «Велком», предприятия бытового обслуживания населения.

Главы города и района вручили героям дня нагрудные знаки, а также удостоверения, дипломы и подарки. Новые почетные граждане выступили с ответными речами. Зал стоя поприветствовал всех почетных граждан Всеволожска и Всеволожского района, которые были по традиции приглашены на церемонию.

Продолжилась торжественная часть праздника вручением Почётного знака «За заслуги перед Всеволожским районом». Награда была присуждена: Юрию Анатольевичу Паламарчуку – главе МО «Щегловское сельское поселение», Владимиру Викторовичу Денисову – главе МО Колтушское сельское поселение, Татьяне Ивановне Туваевой – секретарю Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района.

Еще одна высокая награда – Почетный знак «За заслуги перед городом Всеволожском» присвоена Ларисе Дмитриевне Степановой, почетному гражданину города Всеволожска, Вячеславу Алексеевичу Самсонову, дежурному диспетчеру ЕДДС, и Вере Алексеевне Тумановой, главному редактору газеты «Всеволожские вести».

В этот памятный день было вручено много наград. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин вручал Почетные грамоты и Благодарности ЗакСа, главы местной власти – награды муниципального уровня.

Фото Антона КРУПНОВА