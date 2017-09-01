Ленинградская область с 1 сентября предоставляет всем школьникам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях по домашней форме обучения, 50-процентную скидку на проезд в пригородных электропоездах.

Подарок ко Дню знаний стал итогом соглашения регионального управления по транспорту и «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». При этом не имеет значения географическая «прописка» ребенка: школьники Санкт-Петербурга также могут воспользоваться льготой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Для получения льготы школьнику достаточно предъявить ученический билет или справку с фотографией, подтверждающую домашнюю (семейную) форму обучения, полученную из органов местного самоуправления.

В Ленинградской области правом на проезд со скидкой 50% с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря обладают студенты (курсанты) дневной формы обучения средних и высших учебных заведений и школьники. Общая сумма средств в областном бюджете, предусмотренная на компенсацию льготного проезда учащихся в 2017 году, составляет порядка 100 млн рублей.