Прекрасной иллюстрацией и дополнением к «Прогулкам по Всеволожску» – постоянной рубрике газеты «Всеволожские вести» – может послужить пятый том серии книг «История Рябово с древнейших времен», изданный директором историко-краеведческого музея М.С. Ратниковой. Книга вышла в свет в 2017 году.

В издании – огромное количество старинных фотографий, которые в ноябре 2016 года были переданы потомком эмигрантов первой волны коллекционером Андреем Львовичем Сметанкиным администрации муниципального образования «Город Всеволожск».

На уникальных снимках хорошего качества – виды Усадьбы Рябово и Щеглово, Васильевского озера, моменты церковных церемоний, местных праздников, личные и семейные фотографии помещиков Всеволожских, фотокопии редких документов. Часть фотографий снабжена комментариями директора музея. Кроме того, в пятом томе «Истории Рябово с древнейших времен» помещена статья «Красный замок», первая из серии «Прогулок по Всеволожску», опубликованных в газете «Всеволожские вести», а также полемический материал члена Союза краеведов России Николая Дмитриевича Чистякова «Лыгенды на завалинке», посвященный князю Гостомыслу.