1 сентября в Ленинградской области для учеников 3-х и 4-х классов пройдут экологические уроки.

Их проведут сотрудники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры, Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, комитета по природным ресурсам Ленинградской области и ЛОГКУ «Ленобллес».

Профессиональные экологи расскажут подрастающему поколению о том, как и почему необходимо беречь природу родного края, сообщает пресс-служба государственного экологического надзора Ленобласти.

Экоуроки пройдут в 50 школах Ленинградской области, в каждом районе определены по 2–3 общеобразовательных учреждения, где защитники природы поделятся секретами своей профессии со школьниками.

«По собственному опыту могу сказать, что дети проявляют искренний интерес и сочувствие к природе. Им интересно знать, как вести себя в лесу или почему важно правильно утилизировать отходы. Надеюсь, массовое проведение экоуроков станет доброй традицией для Ленинградской области», – рассказал председатель регионального комитета государственного экологического надзора Михаил Козьминых.